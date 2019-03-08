В Германии мужчина несколько лет травил своих коллег ртутью

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В Германии мужчина несколько лет травил своих коллег ртутью

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Фото: © Wikipedia   

Его задержали после того, как на камеры видеонаблюдения попал момент, где он подсыпал какой-то порошок в бутерброд коллеги.

В Германии приговорили к пожизненному заключению мужчину, который на протяжении нескольких лет травил своих коллег ртутью и другими веществами. Об этом сообщает The Independent.

Его задержали в 2018 году после того, как на камеры видеонаблюдения попал момент, где он подсыпал неизвестный порошок в бутерброд коллеги. Оказалось, что дома у него есть химическая лаборатория, где он экспериментировал с различными веществами, а потом добавлял их в еду своим коллегам.

Мотивы мужчины неизвестны. По одной из версий, ему было интересно наблюдать за тем, как ухудшается состояние здоровья людей. В результате его действий два человека получили тяжёлое повреждение почек, а ещё один впал в кому.

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