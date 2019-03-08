В Крыму прокомментировали репортаж украинской журналистки о жизни на полуострове

Как отметили местные власти, если бы девушке удалось посетить все культурные и экономические объекты района, она была бы под ещё большим впечатлением.

Журналистка украинского портала "Страна.ua" Олеся Медведева смогла лучше ознакомиться с реалиями жизни в Крыму и точно осталась бы под ещё большим впечатлением, если бы осталась на полуострове подольше. Такое мнение высказал заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

— Если бы она посетила все наши культурные и экономические объекты, то осталась бы под ещё большим впечатлением… Впечатления журналистки абсолютно очевидны. Всех профессиональных журналистов… мы приглашаем в Крым через процедуру аккредитации в Министерстве иностранных дел РФ, — рассказал РИА "Новости" Первых.

Как ранее сообщал Лайф, Олеся Медведева посетила полуостров с однодневным визитом и сделала репортаж о том, как изменилась жизнь в Крыму спустя пять лет после воссоединения с Россией. По признанию самой журналистки, она до сих пор считает полуостров украинской территорией, но признаёт факт того, что регион достаточно сильно интегрировался в российские реалии.

Как добавил Вадим Первых, полуостров открыт для всех желающих его посетить, в том числе и для украинских граждан. На всех распространяется лишь одно правило — соблюдать законы Российской Федерации.

А отвечая на критику журналистки об отсутствии в регионе украинских операторов мобильной связи, чиновник отметил, что любой желающий может заключать роуминговые соглашения с крымскими мобильными операторами и свободно пользоваться связью в регионе.