Беглов посетил роддом в Петербурге и поздравил молодых мам с 8 Марта

Врио губернатора отметил необходимость сделать родовспомогательные учреждения более современными.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильный дом номер 10 Красносельского района в Санкт-Петербурге и поздравил молодых мам с 8 Марта. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург".

Беглов подчеркнул, что все роддома города необходимо сделать более современными, оборудовать их передовой техникой, чтобы своевременно и качественно оказывать помощь роженицам.

Ранее Александр Беглов посетил клиническую ревматологическую больницу № 25 и поручил выделить средства на приобретение медицинского оборудования и проектирование нового корпуса учреждения.