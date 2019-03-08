В Киеве арестовали двух подозреваемых в подкупе Юрия Тимошенко

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В Киеве арестовали двух подозреваемых в подкупе Юрия Тимошенко

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Фото: flickr.com/skhakirov

Печерский суд Киева арестовал двух подозреваемых в подкупе кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Отмечается, что Тарасу Костанчуку и Александру Ищенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также существует возможность внесения залога в размере $151 тысячи.

Как писал ранее Лайф, на Украине задержали двух человек, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко.

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