В Киеве арестовали двух подозреваемых в подкупе Юрия Тимошенко

Печерский суд Киева арестовал двух подозреваемых в подкупе кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Отмечается, что Тарасу Костанчуку и Александру Ищенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также существует возможность внесения залога в размере $151 тысячи.

Как писал ранее Лайф, на Украине задержали двух человек, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко.