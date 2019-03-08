На Украине возбудили уголовное дело против омбудсмена Денисовой

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило три уголовных дела в отношении омбудсмена Людмилы Денисовой по факту возможного декларирования недостоверной информации.
Дело открыто по статье "Декларирование недостоверной информации". В ходе расследования НАБУ проверит возможное сокрытие Денисовой доли в уставных капиталах нескольких предприятий: ООО "Астория-Сити", ООО "Триора", ОК "Батилиман", ООО "Машиностроительный завод "Автоливмаш".
Также они предполагают, что Денисова не указала доходы от ООО "Финансовая компания "Центр факторинговых услуг", международной благотворительной организации "Фонд Восточная Европа" и от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска.
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