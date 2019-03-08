Подозреваемого в убийстве следователя МВД Шишкиной арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Абдулазиза Абдулазизова, подозреваемого в убийстве полицейского следователя Евгении Шишкиной. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

По данным следствия, он является исполнителем убийства, а подстрекателем и посредником — 17-летний житель Санкт-Петербурга, который также задержан. Последнему предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству.

Евгению Шишкину убили 10 октября утром выстрелом в шею у подъезда своего дома в Подмосковье. Известно, что она ранее заявляла об угрозах и даже получила госзащиту перед смертью.