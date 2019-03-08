Финский премьер назвал отставку правительства собственным решением

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля рассказал, что прошение об отставке правительства было его решением. Об этом он заявил на пресс-конференции.
— Вчера вечером я обсудил отставку с президентом, а утром — с партнёрами по правительству. Это было моё собственное, личное решение, — сказал Сипиля.
Как отмечается, причиной отставки стала неудача реформы системы социального обеспечения и здравоохранения. По ней правительство страны не смогло согласовать окончательную позицию.
Напомним, ранее отставку правительства одобрил президент Финляндии Саули Ниинистё.
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