"Всё хорошо". Родственники Стрельченко опровергли информацию о её госпитализации

Родственники певицы Александры Стрельченко опровергли информацию о её госпитализации, а сама она заявила РИА "Новости", что с ней всё хорошо.

— Всё хорошо со мной. Не переживайте, — отметила Стрельченко.

Её крёстный сын Николай в беседе с агентством отметил, что на самом деле у певицы просто закружилась голова, после чего ей вызвали скорую. При этом упасть в обморок она не может, так как лежит в кровати.

— Она кушает, всё хорошо. Она жива, здорова, красиво накрашенная лежит, гости приедут, — добавил Николай, рассказав, что в скором времени к ней приедет сестра и врач из больницы.

Ранее в СМИ появилась информация, что певица Александра Стрельченко была госпитализирована в Москве после того, как потеряла сознание в своей квартире.