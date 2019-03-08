Два человека погибли в результате ДТП с участием такси в Москве

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Два человека погибли в результате ДТП с участием такси в Москве

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

На юго-востоке Москвы утром 8 марта такси врезалось в столб. В результате аварии погибли два человека. Об этом в своём "твиттере" сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что погибшие были пассажирами такси. Водитель, уроженец Киргизии, серьёзно в результате аварии не пострадал.

Сейчас ведётся проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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