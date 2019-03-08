Два человека погибли в результате ДТП с участием такси в Москве

На юго-востоке Москвы утром 8 марта такси врезалось в столб. В результате аварии погибли два человека. Об этом в своём "твиттере" сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Сегодня около 8 утра в районе д. 33 по Братиславской улице произошло ДТП. Водитель такси не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. К сожалению, погибли два пассажира такси. Водитель, уроженец Киргизии, серьезно не пострадал. — ЦОДД (@gucodd) 8 марта 2019 г.

Отмечается, что погибшие были пассажирами такси. Водитель, уроженец Киргизии, серьёзно в результате аварии не пострадал.

Сейчас ведётся проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.