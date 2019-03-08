В Госдуме назвали причины отказа ФРГ проводить манёвры в Керченском проливе

Ранее вице-президент США Майк Пенс призывал канцлера Германии Ангелу Меркель направить немецкие военные корабли в Керченский пролив.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель не стала отправлять военные корабли в Керченский пролив из-за "Северного потока — 2".

— Во время реализации плана по "Северному потоку — 2" проводить подобные провокации — полный бред и утопия. Тем более, в отличие от всех остальных, Меркель отлично знает, чем это может закончиться, — приводит его слова РИА "Новости"

Шерин добавил, что власти Германии понимают, что с Россией "говорить языком силы нельзя", и напомнил, что две страны имеют "известную историю взаимоотношений", особенно в военном плане. Кроме того, по его мнению, Германия — не та страна, которая будет принимать участие в "подобных провокациях".

Как писал ранее Лайф, канцлер Германии Ангела Меркель отказалась направить военные корабли страны через Керченский пролив по просьбе вице-президента США Майкла Пенса. Он попросил направить корабли ВМС Германии через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России "жёсткую позицию" Запада.