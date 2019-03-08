Тимати поздравил маленьких пациенток детской горбольницы с 8 Марта

Рэп-исполнитель уделил внимание каждому ребёнку и ответил на все вопросы маленьких пациентов, пожелав им также скорейшего выздоровления.

Рэпер Тимати накануне Международного женского дня посетил детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой. В рамках акции #Вамлюбимые исполнитель привёз ребятам подарки.

30 девочек и 35 мальчиков из нейрохирургического и неврологического отделения получили подарки. Девочки — к празднику. Мальчики — чтобы скорее идти на поправку.

Тимати уделил внимание каждому ребёнку и ответил на все вопросы маленьких пациентов, пожелав им также скорейшего выздоровления. Не обошлось и без фотосессии.

Напомним, сегодня в ряде регионов России прошла акция #Вамлюбимые. В разных уголках страны волонтёры, которыми сегодня стали мужчины разных возрастов, дарят женщинам цветы на улицах, площадях, местах отдыха, вокзалах и аэропортах.