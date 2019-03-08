Тимати поздравил маленьких пациенток детской горбольницы с 8 Марта

Рэпер Тимати накануне Международного женского дня посетил детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой. В рамках акции #Вамлюбимые исполнитель привёз ребятам подарки.
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#ВамЛюбимые: В преддверии 8 марта известный российский рэп-исполнитель Тимати @timatiofficial приехал в ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ», чтобы поздравить маленьких пациентов с Международным женским днём. 30 девочек и 35 мальчиков из нейрохирургического и неврологического отделения получили подарки. Девочки — к празднику. Мальчики — чтобы скорее идти на поправку. Рэпер уделил внимание каждому ребёнку и ответил на вопросы маленьких пациентов, пожелав им скорейшего выздоровления. В Тушинской детской больнице подобные акции проходят регулярно. Сам лечебный комплекс может одновременно принять до 980 больных. — Подключайтесь вместе с нами к поздравительной эстафете и ставьте хэштег #ВамЛюбимые , когда говорите дорогим женщинам тёплые слова в этот чудесный 🌸 весенний день! #Дети #Тимати #ГБУЗ #ДетскаяБольница #8марта #МеждународныйЖенскийДень
30 девочек и 35 мальчиков из нейрохирургического и неврологического отделения получили подарки. Девочки — к празднику. Мальчики — чтобы скорее идти на поправку.
Тимати уделил внимание каждому ребёнку и ответил на все вопросы маленьких пациентов, пожелав им также скорейшего выздоровления. Не обошлось и без фотосессии.
Напомним, сегодня в ряде регионов России прошла акция #Вамлюбимые. В разных уголках страны волонтёры, которыми сегодня стали мужчины разных возрастов, дарят женщинам цветы на улицах, площадях, местах отдыха, вокзалах и аэропортах.
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