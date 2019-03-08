В Перми местному жителю прислали счёт на 2 млн рублей за коммунальные услуги

Причиной такого большого счёта оказалась ошибка управляющей компании, которая произошла из-за отсутствия базы жильцов.

Жителю Перми выставили счёт на сумму 2 миллиона рублей из-за ошибки управляющей компании. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Оказалось, всё дело в том, что в квартире местного жителя было прописано четыре тысячи человек. При этом по городу нашлось ещё несколько таких жителей, у которых была аналогичная проблема.

Оказалось, всё дело в отсутствии базы жильцов у компании. Причиной этому стал её руководитель, который сейчас находится под следствием. Отмечается, что в компании пообещали исправить ситуацию.