В Перми местному жителю прислали счёт на 2 млн рублей за коммунальные услуги

Жителю Перми выставили счёт на сумму 2 миллиона рублей из-за ошибки управляющей компании. Об этом сообщает Mash.
Оказалось, всё дело в том, что в квартире местного жителя было прописано четыре тысячи человек. При этом по городу нашлось ещё несколько таких жителей, у которых была аналогичная проблема.
Оказалось, всё дело в отсутствии базы жильцов у компании. Причиной этому стал её руководитель, который сейчас находится под следствием. Отмечается, что в компании пообещали исправить ситуацию.
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