"Такого мужика потеряла". Собчак раскритиковали из-за расставания с Виторганом

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"Такого мужика потеряла". Собчак раскритиковали из-за расставания с Виторганом

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Ранее телеведущая официально подтвердила, что она и её супруг расстались и уже давно не живут вместе.

Пользователи Сети раскритиковали журналистку Ксению Собчак за расставание с актёром Максимом Виторганом. Об этом сообщает издание URA.RU.

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Ранее телеведущая официально подтвердила, что она и Виторган расстались и уже давно не живут вместе.

Напомним, 21 января Виторган избил режиссёра Константина Богомолова, которому приписывают роман с Собчак. Позже режиссёр рассказал, что ждал нападения.

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