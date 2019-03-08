"Такого мужика потеряла". Собчак раскритиковали из-за расставания с Виторганом

Пользователи Сети раскритиковали журналистку Ксению Собчак за расставание с актёром Максимом Виторганом. Об этом сообщает издание URA.RU.
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Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган
И поскакала лошадь подальше, в надежде прыгнуть на олигарха
Тьфу ты, даже брак не смогла сохранить!
Ну ты дура. Такого мужика потеряла. Можно же жить без скандалов вокруг
Ранее телеведущая официально подтвердила, что она и Виторган расстались и уже давно не живут вместе.
Напомним, 21 января Виторган избил режиссёра Константина Богомолова, которому приписывают роман с Собчак. Позже режиссёр рассказал, что ждал нападения.
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