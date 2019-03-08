"Ни шагу без комплиментов". В Петербурге прошло праздничное шествие к 8 Марта

В Санкт-Петербурге активисты "Молодой гвардии" партии "Единая Россия" провели шествие в стиле монстрации в честь Международного женского дня.
По информации портала 78.ru, в Северной столице его участниками стали 400 человек, большая часть из которых — мужчины. В руках они держали плакаты: "Дорогая, ты права", "Ты милашка", "Я вынес мусор" и многие другие.
Акция также прошла и в других городах России. В столице участники собрались сразу в трёх местах. Шествия прошли в Иркутской, Омской, Оренбургской областях и Пермском крае.
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