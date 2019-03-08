МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд журналисту

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МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд журналисту

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Фото: © Flickr/J Dimas

Министерство иностранных дел Австрии намерено на следующей неделе вызвать посла Украины в Вене Александра Щербу. Как сообщает издание АРА, причиной стало решение украинской стороны запретить австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу въезд на территорию Незалежной.

Беседу с Щербой проведёт генсек МИД Йоханнес Петерлик, так как глава ведомства Карин Кнайсль будет находиться с визитом в Москве.

Этот вопрос Кнайсль планирует поднять на встрече глав МИД ЕС 18 марта в Брюсселе.

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