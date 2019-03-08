В Конгрессе США хотят ввести запрет на признание Крыма российским

В случае вступления законопроекта в силу американским органам власти будет запрещено признавать Крым частью России не только де-юре, но и де-факто.

В Конгрессе США рассматривается законопроект о запрете для Белого дома признавать факт воссоединения Крыма с Россией. Пока что за документ проголосовали только члена комитета по иностранным делам палаты представителей.

Отметим, запрет признания Крыма российским вводит ограничения на деятельность государственных органов США. Согласно документу, им запрещено даже предпринимать действия, которые предполагают признание полуострова российским. В частности, отмечается, что вся территория Крыма, включая воздушное пространство и территориальные воды, считается украинской.

Впрочем, документ содержит исключения. Например, президент США может нарушить запрет, если этого требуют вопросы безопасности или национальные интересы США.

Чтобы документ официально вступил в силу, за закон должны проголосовать обе палаты Конгресса США, после чего его должен подписать американский президент.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".