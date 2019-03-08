Россиянин получил ножевое ранение в Армении

В Армении ножом ранили гражданина России. Об этом РИА "Новости" рассказала глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета страны Наира Арутюнян.

Пострадавшим оказался 22-летний мужчина. Сейчас возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до семи лет тюрьмы.

Проводятся необходимые следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи не раскрывают род занятий пострадавшего.