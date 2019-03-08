"Наши женщины могут всё". Звёзды присоединились к акции #ВамЛюбимые

В частности, акцию поддержали Михаил Галустян, Николай Басков, Станислав Дужников, Вячеслав Манучаров, Азамат Мусагалиев, Андрей Рожков, Гарик Харламов, а также Демис Карибидис.

Звёзды отечественного шоу-бизнеса присоединились к акции #ВамЛюбимые. На своих страницах в "Инстаграме" они размещают видео "Наши женщины могут всё", а посты подписывают поздравлениями в адрес представительниц прекрасного пола.

В частности, акцию поддержали Михаил Галустян, Николай Басков, Станислав Дужников, Вячеслав Манучаров, Азамат Мусагалиев, Андрей Рожков, Гарик Харламов, а также Демис Карибидис.

Напомним, сегодня в ряде регионов России прошла акция #ВамЛюбимые. В разных уголках страны волонтёры, которыми сегодня стали мужчины разных возрастов, дарят женщинам цветы на улицах, площадях, местах отдыха, вокзалах и аэропортах.