В Якутии восьмилетний мальчик погиб из-за схода снега с крыши

В Якутии восьмилетний ребёнок погиб в результате падения снега с крыши. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошёл в четверг, 7 марта, в посёлке Нижний Куранах. Ребёнок ушёл из дома на прогулку с двумя друзьями-сверстниками.

— Во время нахождения на крыше нежилого одноэтажного заброшенного дома ребёнок упал с неё на землю, после чего на него с крыши сошла большая масса снега, — говорится в сообщении.

Ребёнок погиб на месте. В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту.