Посетителей парка Горького накормят 30 видами блинов

Кроме того, в последние дни Масленицы можно будет попасть на спектакли, концерты, танцевальные флешмобы и многие другие активности.

В завершающие дни фестиваля "Московская Масленица" посетители парка Горького и Пушкинской набережной смогут отведать более 30 видов блинов и их различных вариаций. Об этом сообщили в оргкомитете "Московские сезоны".

Кроме того, в последние дни Масленицы в парке Горького можно будет попасть на спектакли, концерты, танцевальные флешмобы и многие другие активности, здесь предлагается множество гастрономических сюрпризов.

— Свою продукцию на праздничной площадке представят 22 кафе. Гостей ждёт 30 видов блинов и более 20 видов другой оригинальной выпечки, — говорится в сообщении.

К примеру, в парке откроется испанский дворик, где гостям предложат горячую тортилью с самыми различными начинками, а также блинчики фийоа, которые готовятся на бульоне и кукурузе с сыром.

В меню также появятся и сахарные сдобные трубочки из сладкого теста — трдельники — с различной начинкой. Доступна будет и их венгерская разновидность — ванильный крутиш.

Естественно, никуда не денутся и традиционные русские блины, которые будут приготовлены из разных видов теста.