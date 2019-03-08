Столкнулся с птицей. Опубликовано видео с места крушения МиГ-21 в Индии

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Столкнулся с птицей. Опубликовано видео с места крушения МиГ-21 в Индии

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Опубликовано видео с места крушения МиГ-21 Воздушно-военных сил Индии. Истребитель разбился у города Биканера в штате Раджастхан, причиной крушения стало столкновение воздушного судна с птицей.

Инцидент произошёл во время учебного полёта.

Как сообщалось ранее, пилот успел катапультироваться.

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