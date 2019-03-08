Столкнулся с птицей. Опубликовано видео с места крушения МиГ-21 в Индии

Опубликовано видео с места крушения МиГ-21 Воздушно-военных сил Индии. Истребитель разбился у города Биканера в штате Раджастхан, причиной крушения стало столкновение воздушного судна с птицей.
Visuals: #IndianAirForce jet Mig-21 which crashed near #Bikaner district of #Rajasthan. pic.twitter.com/ekFhwIDclu— Bhat Burhan (@bhattburhan02) 8 марта 2019 г.
Инцидент произошёл во время учебного полёта.
Как сообщалось ранее, пилот успел катапультироваться.
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