В Британии пилота признали невиновным в убийстве 11 человек на авиашоу

Сам он заявил, что не помнит момент крушения самолёта из-за нарушения когнитивных функций.

Суд в Великобритании снял обвинения с пилота Эндрю Хилла, который в 2015 году во время авиашоу "Шорхэм" разбился на самолёте Hawker Hunter, упав на автостраду, в результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщает Sky News.

Сам Хилл остался жив, однако долгое время врачи боролись за его жизнь. В ходе расследования дела обвинение настаивало на том, что пилот допустил фатальную ошибку, начав выполнять оборот на малой высоте и без необходимой на то скорости.

Пилот на суде заявил, что не помнит момент крушения самолёта из-за нарушения когнитивных функций, которое наступило из-за кислородного голодания при вероятной перегрузке. Несмотря на это Хилл принёс извинения родственникам жертв трагедии.

В итоге суд признал его невиновным.