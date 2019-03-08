В Киеве задержали трёх человек после столкновения феминисток с радикалами

По мнению правых радикалов, сторонницы гендерного равноправия выступают за увеличение количества абортов.

В Киеве в результате столкновения между феминистками и радикалами задержаны три человека. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

— Во время акции ультраправые радикалы провоцировали феминисток, срывая с них значки и вырывая плакаты из рук. Вследствие провокаций завязалась драка. Представители правоохранительных органов задержали нескольких участников инцидента, — говорится в сообщении.

Отмечается, что феминистки вышли на акцию против легализации проституции, в то время как сторонники ультраправых, традиционных и христианских организаций вышли на свою акцию — по их мнению, феминистки выступают за увеличение числа абортов на Украине.

В пресс-службе полиции Киева заявили, что во избежание дальнейших провокаций сотрудники правоохранительных органов и далее будут сопровождать марш феминисток.