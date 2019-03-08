В Москве полковника из Югры обокрали на полмиллиона рублей

У офицера увели очки за 120 тысяч, кошелёк за 70 тысяч, планшет, 100 тысяч рублей наличными и травматическое оружие.

В центре Москвы полковника из Югры обокрали на полмиллиона рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, Владислав Ч. припарковал свой автомобиль у здания Счётной палаты и покинул машину. Позже он вернулся к авто и обнаружил, что у машины разбито окно. Из машины забрали очки за 120 тысяч, кошелёк за 70 тысяч, планшет, 100 тысяч рублей наличными и травматическое оружие.

Сообщается, что четыре года назад полковника отправили из Москвы работать начальником следствия в Ханты-Мансийский автономный округ, после чего он вернулся в столицу.