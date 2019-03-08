Шествие феминисток и забастовки. Бельгийки отметили 8 Марта акциями протеста

Манифестующие призывали женщин отказаться работать или выполнять обязанности по дому в этот день.

В Бельгии прошли акции протеста в честь Международного женского дня. Главным организатором мероприятий выступила феминистская группа "Коллектив 8 марта". Прежде всего феминистки призвали женщин отказаться от работы в этот день. Ведь 8 марта в Бельгии не является праздничным выходным днём.

— Пусть все женщины сегодня прекратят работать, прекратят потреблять, прекратят выполнять любую работу по дому, и все вместе выходят на манифестацию, — говорилось в призывах феминисток перед началом их акций.

Протестующие собрались перед госзданиями Евросоюза с плакатами, среди которых, например, были такие: "Если женщины остановятся, мир остановится!" Некоторые бельгийки действительно последовали призывам, однако большинство торговых точек в Брюсселе продолжали свою работу. В то же время различные профсоюзы организовали акцию, в ходе которой дарили цветы женщинам-работницам в крупных торговых зонах на улицах Мейр в Антверпене и на Рю Нёв в Брюсселе.

Как и в заявлениях феминистских групп, в обращении профсоюзов в честь Международного женского дня отмечено, что права бельгиек ущемлены. Ведь по их данным, средняя зарплата женщин в Бельгии на 21% ниже средней зарплаты мужчин.

— Женщины находятся под большим давлением, и не все готовы выйти на забастовку, — говорится в заявлении профсоюзов.

Кроме того, на вечер 8 марта в Брюсселе от Центрального до Северного вокзала запланирована манифестация "Марш женщин".