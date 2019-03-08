В Москве избили потомка Пушкина

Неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, угрожал пострадавшему оружием.

В Москве неизвестный разбил лицо потомку Александра Пушкина. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Он рассказал, что в момент, когда он решил выйти на улицу подышать, к нему подошёл молодой человек, представившись сотрудником полиции, попросил документы.

— Я попросил показать его удостоверение повторно, чтобы увидеть фамилию, но тот достал пистолет, перезарядил его и, угрожая убийством, просил назвать фамилию. Затем он ударил меня в лицо, я упал. Он приставил мне пистолет к виску и сказал, чтобы я убирался, — рассказал пострадавший.

Сейчас правоохранители выясняют, действительно ли злоумышленник был сотрудником полиции.