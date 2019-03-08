Стали известны подробности новых "Звёздных войн"

Новая информация о космической киносаге стала известна благодаря тематическому закрытому мероприятию.

Компания Disney провела закрытую встречу для акционеров. В рамках этого мероприятия были показаны кадры ближайших крупных проектов студии. Среди них — "Мстители: Финал", "Аладдин", "Король Лев" и "Звёздные войны: Эпизод 9".

Пользователь "Твиттера" Скотт Лейдвиг заявил, что все показанные материалы выглядели отлично. Вместе с этим он описал некоторые сцены из будущего фильма "Звёздные войны" без раскрытия как таковых подробностей сюжета ленты.

В частности, стало известно, что Кайло Рен продолжит принимать тёмную сторону Силы. Он будет просить совета у своего деда — Дарт Вейдера. Снимать девятый эпизод будет Джей Джей Абрамс — он намерен завершить сюжетную линию, которую начал в "Пробуждении Силы".

Вместе с этим стало известно, что герои По, Рей и Финн воссоединятся. Они должны будут отправиться на совместную миссию. Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2019 года.