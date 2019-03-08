Стэн Ли воскрес, чтобы прорекламировать фильм "Капитан Марвел". Фанаты в ярости

Disney совместно с Marvel разгневали поклонников комиксов, воспользовавшись соцсетью покойного художника.

В четверг, 7 марта, в день старта проката фильма "Капитан Марвел" в "твиттере" покойного Стэна Ли появилась реклама ленты. В сообщении было сказано о том, что фильм уже находится в прокате и его можно посмотреть.

Captain Marvel landed in Hollywood this past Monday for the movie’s premiere! Read more about the evening below: https://t.co/EEzgZSPX3W — stan lee (@TheRealStanLee) March 7, 2019

Поклонники комиксов и лично Ли не оценили такой ход со стороны авторов фильма. Фанаты начали оставлять негативные комментарии, а также писать жалобы администрации соцсети, чтобы запись была заблокирована.

Все "задизлайкали" это

Wtf... Why is this account still being used? O.o — Jordan Swofford (@jordan_swofford) March 7, 2019

Почему этот аккаунт до сих пор используется?

Not the real Stan Lee. — Hush (@marc_tams) March 7, 2019

Нет, не "настоящий Стэн Ли" (обыграно имя профиля @TheRealStanLee)

Напомним, Стэн Ли умер в ноябре прошлого года. Ему было 95 лет.