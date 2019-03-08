Экс-замглавы "Росгеологии" Горринга задержали по делу о мошенничестве

Бывшего первого заместителя главы "Росгеологии" Руслана Горринга задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
— Горринг задержан по подозрению в мошенничестве, уголовное дело возбуждалось в 2011 году, — рассказал источник агентства.
Информацию о задержании позднее подтвердили в СКР.
Напомним, Горринг прославился своим скандальным стримом c Twitch, во время которого угрожал расправой соперникам по стрелялке и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал и его уволили из госкорпорации.
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