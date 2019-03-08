Экс-замглавы "Росгеологии" Горринга задержали по делу о мошенничестве

Читайте также

Экс-замглавы "Росгеологии" Горринга задержали по делу о мошенничестве

168

Руслан Горринг. Фото: "Росгеология"

Бывшего первого заместителя главы "Росгеологии" Руслана Горринга задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

— Горринг задержан по подозрению в мошенничестве, уголовное дело возбуждалось в 2011 году, — рассказал источник агентства.

Информацию о задержании позднее подтвердили в СКР.

Напомним, Горринг прославился своим скандальным стримом c Twitch, во время которого угрожал расправой соперникам по стрелялке и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал и его уволили из госкорпорации.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×