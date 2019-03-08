Товарооборот между РФ и КНР вырос на 1,7% за 2019 год

В то же время объём торговли между Китаем и США, наоборот, сократился почти на 20%.

Объём торговли между Россией и Китаем за первые два месяца 2019 года вырос на 1,7%. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

На сегодняшний день объём торговли между двумя странами составляет 16 миллиардов долларов, из которых 7,07 миллиарда — экспорт из КНР в РФ, а 8,97 миллиарда долларов — импорт российских товаров и услуг в Китай.

В то же время сократился товарооборот между США и Китаем — за первые два месяца 2019 года он упал на 19,8%