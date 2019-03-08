В США легкомоторный самолёт приземлился на автомагистраль

В американском штате Мичиган небольшой самолёт приземлился прямо на автомагистраль. Об этом сообщает Detroit Free Press.
Отмечается, что в момент происшествия за штурвалом находился ученик, а рядом с ним — его инструктор. Прямо в воздухе двигатель самолёта начал трещать и упало давление подачи масла. После этого инструктор взял управление под свой контроль и сумел посадить самолёт на автомобильную дорогу.
В результате происшествия никто не пострадал, а самолёт не получил повреждений.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени