У Марадоны обнаружились три ребёнка от двух женщин на Кубе

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У Марадоны обнаружились три ребёнка от двух женщин на Кубе

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Фото: © РИА Новости/Михаил Сербин

У легендарного футболиста уже есть пятеро детей, и теперь он даст свою фамилию новым малышам.

У аргентинского футболиста Диего Марадоны обнаружились три ребёнка от двух женщин на Кубе. Об этом сообщил адвокат спортсмена Матиас Морла в беседе с каналом Todo Noticias.

— Я уважаю детей Марадоны как Яну, так и Джуниора, так и детей с Кубы, — сказал Морла.

Известно, что у Марадоны уже есть пятеро детей. Адвокат не стал раскрывать имена новых членов семьи футболиста.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Марадону прооперировали в клинике Буэнос-Айреса.

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