СМИ КНДР обвинили США в срыве саммита двух стран в Ханое

Официальная газета Трудовой партии КНДР "Нодон синмун" опубликовала статью, в которой обвинила США в провальном результате саммита двух стран в Ханое.
Отмечается, что люди не только в КНДР, но и других странах мира ожидали положительного исхода переговоров. Однако, внезапное завершение переговоров произошло по вине Штатов.
Этот же комментарий у себя опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе.
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