СМИ КНДР обвинили США в срыве саммита двух стран в Ханое

В Пхеньяне считают, что люди во всём мире с нетерпением ждали результатов переговоров лидеров двух стран.

Официальная газета Трудовой партии КНДР "Нодон синмун" опубликовала статью, в которой обвинила США в провальном результате саммита двух стран в Ханое.

Отмечается, что люди не только в КНДР, но и других странах мира ожидали положительного исхода переговоров. Однако, внезапное завершение переговоров произошло по вине Штатов.

Этот же комментарий у себя опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе.