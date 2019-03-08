В честь 8 Марта в Москве установили 45-метровый "букет тюльпанов"

Воздушный шар в виде цветочного букета удалось приподнять в воздух возле стадиона "Лужники", несмотря на ветреную погоду.

Один из наиболее оригинальных подарков женщинам на 8 Марта сделали московские волонтёры. Возле стадиона "Лужники" они установили гигантский воздушный шар в виде букета тюльпанов — одних из наиболее популярных цветов, которые дарят женщинам в этот день.

Высота аэростата составляет 45 метров. Для установки такой конструкции требуется специальная площадка без заборов, осветительных мачт, автомобилей и прочих объектов. Таким местом была выбрана парковка около столичного стадиона "Лужники".

Однако главной трудностью в осуществлении задуманного для волонтёров стала погода. Согласно документации подъём аэростата рекомендуется осуществлять в безветренную погоду, а при скорости ветра 1– 3 метра в секунду его установка практически невозможна. Но в столице 8 марта скорость ветра составила 4 метра в секунду. Тем не менее организаторы акции решили рискнуть ради поздравления женщин и букет тюльпанов всё же удалось установить.