В Малави при наводнении погибли 23 человека

В африканской Республике Малави по меньшей мере 23 человека погибли при наводнении. Об этом сообщает агентство Xinhua.
UuUuff! Your Excellency @mphondak @ScotlandMalawi heartbreaking inDEEED 😔 #MalawiFloods2019 pic.twitter.com/iyPzW7RD2E— Salim Yusuf Lorgat (@sylorgat) 8 марта 2019 г.
К потопу на юге страны привели сильные ливни, начавшиеся несколько дней назад. По данным агентства, 29 человек получили травмы, ещё 11 считаются без вести пропавшими.
#Malawi. #Malawifloods. Video. #MalawiFloods2019. 23 people killed and many more missing in Malawi due to heavy rains and flooding. pic.twitter.com/nzzw6pMCZT— Chrispine Sibande (@CGSibande) 8 марта 2019 г.
В округах, затронутых стихией, в настоящее время проводятся поисково-спасательные операции.
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