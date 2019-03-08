В Малави при наводнении погибли 23 человека

Наводнения на юге страны вызвали сильные ливни, начавшиеся несколько дней назад.

В африканской Республике Малави по меньшей мере 23 человека погибли при наводнении. Об этом сообщает агентство Xinhua.

К потопу на юге страны привели сильные ливни, начавшиеся несколько дней назад. По данным агентства, 29 человек получили травмы, ещё 11 считаются без вести пропавшими.

В округах, затронутых стихией, в настоящее время проводятся поисково-спасательные операции.

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