Сильные женщины. Автомеханик и боксёрша рассказали о профессии и своих слабостях

Девушка-автомеханик, к примеру, отметила, что никто не хотел её брать на работу из-за того, что она представительница прекрасного пола.

Далеко не все девушки выбирают традиционно "женские" профессии: некоторым из них гораздо больше нравится крутить гайки или же бить грушу, как, например, Насте Туман и Фирузе Шариповой, которые выбрали не "девчачьи" специальности. Они рассказали Лайфу о своей работе и своих слабостях.

Настя Туман работает автомехаником. К этому она пришла после того, как купила автомобиль и он стал часто ломаться. Из-за этого она бросила шоу-балет, в котором танцевала, и решила начать работать далеко не по женской профессии.

Никто не хотел меня брать на работу, говорили: "Иди вари борщ, ногти крась. Как ты можешь иметь маникюр и машины ремонтировать? Девушка должна оставаться девушкой! Настя Туман, автомеханик

При этом она, несмотря на своё необычное занятие, также дома готовит еду, занимается уборкой. Во всех начинаниях её поддерживает муж. Она отметила, что не считает цветы хорошим подарком для девушки.

Лучше новое сцепление подарить или покушать на эти деньги заказать можно Настя Туман, автомеханик

Боксёрша Фируза Шарипова никогда в детстве не дралась, а в школе никто не знал о том, что она занимается спортом.

"Со мной многие не общаются. Даже не здороваются. А некоторые, наверное, и вовсе думают, что я мужчина" Фируза Шарипова, боксёрша

Несмотря на это, Фируза любит носить платье, ходить в кино с друзьями и никак не может отказаться от сладкого. Однако все, кто узнаёт о её увлечении боксом, реагируют одинаково.