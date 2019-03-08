Шнуров стихом о домашнем насилии "поздравил" женщин с 8 Марта

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своём "инстаграме" написал стихотворение, посвящённое 8 Марта.
Музыкант решил затронуть в тексте тему домашнего насилия, отметив, что зачастую именно женщины избивают мужчин.
— О домашнем, так сказать, насилии.
Здесь расклад по-прежнему таков:
Хоть кого спроси, но в сказочной России,
Чаще бабы лупят мужиков, — написал Шнуров.
В тексте он описал историю женщины весом в "центнер", которая избивала своего мужа, чтобы тот не выпивал со своими друзьями. В конце артист считает необходимым поздравлять женщин с праздником, "чтобы не валяться по больницам".
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