США продлили срок завершения операций с акциями нефтяной компании Венесуэлы

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США продлили срок завершения операций с акциями нефтяной компании Венесуэлы

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Фото: © Flickr/Beatrice Murch

Власти США продлили до 10 мая срок завершения всех операций с ценными бумагами венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Данная мера коснётся некоторых финансовых контрактов и ценных бумаг PDVSA. Разрешение прекратит своё действие в 12:01 по московскому времени 10 мая 2019 года.

28 января США заявили о санкциях против венесуэльской государственной нефтяной компании. Активы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции были заблокированы.

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