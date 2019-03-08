Хоккеисты СКА посвятили женщинам победу над "Спартаком"

Хоккейный клуб СКА переиграл московский "Спартак" в шестом матче четвертьфинала западной конференции Кубка Гагарина. Свою победу команда из Северной столицы посвятила всем женщинам.
Сразу после окончания матча армейцы взяли в руки тюльпаны и начали кидать им женщинам, сидящим на трибунах.
Добавим, что встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хоккеистов СКА. Команда из Санкт-Петербурга переиграла "Спартак" в серии со счётом 4:2 и вышла в полуфинал на Западе.
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