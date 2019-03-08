Министр ВВС США может подать в отставку 31 мая

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Министр ВВС США может подать в отставку 31 мая

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Фото: © U.S. Force

Политик, предположительно, намерена заняться академической деятельностью после ухода.

Министр ВВС США Хизер Уилсон, которая входила в число кандидатов на пост главы Пентагона, возможно подаст в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что решение Уилсон приняла сама, без чьего-либо давления. Она планирует уйти с госслужбы уже 31 мая и заняться академической деятельностью в одном из американских университетов.

В конце прошлого года сообщалось, что президент США Дональд Трамп планировал отправить в отставку Уилсон в связи с тем, что он был недоволен её работой.

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