Министр ВВС США может подать в отставку 31 мая

Политик, предположительно, намерена заняться академической деятельностью после ухода.

Министр ВВС США Хизер Уилсон, которая входила в число кандидатов на пост главы Пентагона, возможно подаст в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что решение Уилсон приняла сама, без чьего-либо давления. Она планирует уйти с госслужбы уже 31 мая и заняться академической деятельностью в одном из американских университетов.

В конце прошлого года сообщалось, что президент США Дональд Трамп планировал отправить в отставку Уилсон в связи с тем, что он был недоволен её работой.