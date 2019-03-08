Мадуро объявил в Венесуэле выходной из-за перебоев с электричеством

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 8 марта в стране выходным днём из-за перебоев в работе электричества. Об этом в своём "твиттере" написала вице-президент страны Делси Родригес.

По всей стране были отменены занятия. Как отмечается, это было сделано с целью облегчить работы по восстановлению электроснабжения в стране.

Напомним, более чем в 20 штатах Венесуэлы и в некоторых районах Каракаса наблюдалось отключение электричества. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся США.