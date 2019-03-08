Сторонники Мадуро пообещали защищать страну "со светом или без него"

Они уверены, что в отключении электроэнергии по всей стране виноваты "империалисты" — США.

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявили, что будут защищать родину "со светом или без". Об этом сообщает ТАСС.

В завершении митинга в Каракасе, приуроченному к Международному женскому дню, каждому желающему была дана возможность высказаться. Основная масса выступавших говорила об отключениях электроэнергии по всей стране.

— Со светом или без него мы будем защищать родину! — заявила одна из выступавших.

Другой выступающий заявил, что в отключении электричества "виноваты империалисты, гринго". Эту же точку зрения выразили и другие ораторы.

Ранее Лайф писал, что во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. При этом президент Венесуэлы обвинил в случившемся американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".