В США взяли под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинга

Адвокаты просили оставить её под домашним арестом в связи с состоянием здоровья.

Суд города Александрия в американском штате Вирджиния взял под стражу информатора сайта WikiLeaks Челси Мэнниг, которая отказалась давать показания в суде перед присяжными. Об этом сообщает Associated Press.

Мэннинг отказалась от дачи показаний из-за сомнений в конфиденциальности процесса. Кроме этого, она отметила, что уже ранее всё сказала.

Адвокаты просили оставить её под домашним арестом в связи с состоянием здоровья, однако судья Клод Хилтон отклонила запрос. Она оставила Мэннинг под стражей до тех пор, пока та не даст показания.

Напомним, до 2015 года Челси Мэннинг была мужчиной по имени Брэдли. В 2013 году его арестовали из-за передачи документов по военной операции США в Ираке, приговорив к 35 годам тюрьмы. Отбывая наказание, сотрудник ЦРУ решил поменять пол и взял имя Челси. Позднее экс-президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг. В итоге информатор WikiLeaks вышла на свободу 17 мая 2017 года.