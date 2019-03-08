Uber заплатит Нидерландам более €2 млн за нарушения закона о такси

С помощью одной из услуг приложения любой желающий мог за деньги подвозить людей за деньги, что противоречит законодательству страны.

Онлайн-сервис заказа такси Uber заплатит правительству Нидерландов 2 млн евро за нарушение закона о такси. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нидерландов.

Как отмечается, при помощи услуги UberPop любой желающий мог за деньги брать попутчиков, что идёт вразрез законодательству страны. По правилам, водитель может возить пассажиров за деньги только при наличии специальной лицензии, которая, в свою очередь, предусматривает специальные требования к авто, в том числе наличие бортового компьютера для контроля за временем отдыха водителя.

В прокуратуре также отметили, что предоставление услуг по перевозкам без лицензии является недобросовестной конкуренцией.

Ранее Лайф рассказывал о том, что суд Брюсселя запретил Uber использовать такси без лицензии.