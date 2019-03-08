Более 40 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской армией

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о сороках раненых и одном погибшем палестинце на границе сектора Газа.
Как уточняется, пострадавшие получили ранения в ходе столкновений с израильскими военными.
— Палестинец скончался от тяжёлых ран, полученных в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Рафах… 42 палестинца получили ранения на восточных границах анклава, — отметил глава пресс-службы Минздрава Ашраф аль-Кидра.
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