Более 40 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской армией

Читайте также

Более 40 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской армией

42

Фото: © РИА Новости /
Ахмет Абед

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о сороках раненых и одном погибшем палестинце на границе сектора Газа.

Как уточняется, пострадавшие получили ранения в ходе столкновений с израильскими военными.

— Палестинец скончался от тяжёлых ран, полученных в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Рафах… 42 палестинца получили ранения на восточных границах анклава, — отметил глава пресс-службы Минздрава Ашраф аль-Кидра.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×