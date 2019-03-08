Небензя поздравил всех сотрудниц ООН с 8 Марта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поздравил всех сотрудниц организации с Международным женским днём.

— Прежде всего хотел бы поздравить всех женщин-сотрудниц Секретариата ООН и аккредитованных при ООН постоянных представительств с Международным женским днём, — заявил Небензя.

Перед заседанием Совбеза организации члены российской делегации подарили женщинам цветы, а постпред отметил, что сделано это было в соответствии с русской традицией.

Он также подчеркнул символичность того, что история праздника зародилась именно в Нью-Йорке, а за его учреждение стоит поблагодарить немецких коллег.

Небензя отметил, что Россия всегда с вниманием и заботой относилась к женщинам, а отмечать праздник в стране начали ещё в 1913 году. Кроме того, он напомнил всем, что после объявления праздника на государственном уровне в 1965 году республики Советского Союза сделали всё возможное для улучшения прав женщин.