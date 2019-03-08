Транспортные компании Подмосковья поздравили пассажирок с 8 Марта — видео

Транспортные компании "Стартранс", "Домтрансавто" и "Ранд транс" Московской области в честь 8 Марта провели акцию "Следующая остановка — весна". Девушкам дарили тюльпаны и говорили тёплые слова.
Праздничное настроение дамам создавали молодые люди, одетые в костюмы. Цветы они раздавали как на улице, так и в автобусах компаний. В транспортных средствах звучали стихи, посвящённые женщинам и их красоте. Произведения специально для этого проекта озвучил актёр Юрий Деркач.
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