СМИ: В Каракасе частично возобновили электроснабжение

В некоторых районах столицы Венесуэлы удалось наладить электроснабжение после массового отключения. Об этом сообщает телеканал Telesur.

На своей странице в "Твиттере" президент страны Николас Мадуро выразил признательность народу Венесуэлы, а также специалистам Национальной электрической компании.

— Выражаю свою поддержку всем сотрудникам Национальной электрической компании, которые работают над возобновлением электрообслуживания, — написал он.

Как сообщал Лайф, ранее во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. При этом президент Венесуэлы обвинил в этом американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявили, что будут защищать родину "со светом или без".