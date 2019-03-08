США не исключили применения санкций против стран – союзниц Мадуро

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США не исключили применения санкций против стран – союзниц Мадуро

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Фото: © Flickr/ Mike Mozart

Администрация Белого дома пока не решила, будут ли приняты санкции в отношении государств, поддерживающих венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщил спецпосланник США в Венесуэле Эллиотт Абрамс во время брифинга.

Как уточняется, политику задали вопрос, отразится ли поддержка режима Мадуро на его союзниках, среди которых Россия, Куба и Индия.

— Применение вторичных санкций остаётся одной из возможных опций. Пока мы этого не делали, — отметил Абрамс.

При этом он добавил, что не хотел бы строить предположений относительно того, что могло бы вынудить Вашингтон принять подобные меры.

Ранее стало известно, что новые санкции США будут направлены на финансовые институты Каракаса.

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