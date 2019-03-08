Премьер-министр Италии заявил о намерении отменить антироссийские санкции

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил 8 марта, что правительство делает всё возможное для того, чтобы санкции в отношении России были отменены.

— Мы работаем над тем, чтобы санкции в отношении России были сняты (пусть это случится. — Прим. Лайфа) не завтра утром, но это по-прежнему остаётся нашей целью, — цитирует премьера агентство ANSA.

При этом Конте добавил, что прилагает усилия для снижения напряжённости и наращивания диалога.

Как сообщал Лайф, ранее в палате депутатов итальянского парламента заявили о необходимости возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.